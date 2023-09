Uno de los aspectos más emocionantes de la exposición es la re-escenificación de “The Artist is Present” utilizando imágenes de archivo, permitiendo que esta obra emblemática cobre vida de una manera fascinante. Además, la próxima generación de artistas de performance entrenados en el método de Marina Abramović reinterpretará otras obras, brindando una perspectiva fresca y contemporánea a su legado.

Los visitantes de la exposición también tendrán la oportunidad de experimentar performances impactantes como “Imponderabilia”, “Nude with Skeleton”, “Luminosity” y “The House with the Ocean View”. Es importante destacar que diferentes obras serán re-interpretadas durante la duración de la exposición, lo que garantiza que cada visita sea única y provocadora.