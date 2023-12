A veces usted se enoja por cosas sin importancia

Un gran profesor del colegio Salesiano, que era un hombre de Dios, me dijo una vez que me vio enojado que la rabia que estaba sintiendo era el precio que yo tenía que pagar por prestarles la atención a cosas sin importancia.

Me dijo que, tal vez sin darme cuenta, en milésimas de segundos, que es el tiempo que le cuesta al cerebro comprender que algo “está mal”, yo podía perder mi buen semblante.

Al principio me molesté más por lo que me dijo, pero luego comprendí que ese sabio docente tenía razón porque, en últimas, el disgusto mío era por algo que se me escapaba de mis manos y que no tenía porqué arruinar mi estado de ánimo.