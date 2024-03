Video Resultó ser un clan de monjas Polémico video de Camilo bailando con influencer mexicano

La nueva canción de Camilo y Evaluna es tendencia en redes sociales y el influencer aprovechó para bailar con el cantante en evento de TikTok

Captura de video/Vanguardia

Captura de video/Vanguardia

Camilo lanzó ‘Un’, su Ep de tres canciones que grabó en vivo en su nuevo espacio ‘El Taller Creativo’. No obstante, ‘Plis’, sencillo que canta junto a su esposa Evaluna Montaner, es tendencia en redes sociales.

‘Plis’ se estrenó el pasado 7 de febrero en todas las plataformas digitales del cantante y rápidamente se posicionó en los listados globales de reproducción. El sencillo también es una forma en la que los artistas celebraron su cuarto aniversario de bodas.

“Nos miramos a los ojos y contamos, un, dos, tres, cuatro y trajimos a la realidad lo que antes solamente era una idea”, escribió Camilo en su cuenta de Instagram. Además, aseguró que es un tema para bailar en todos lados.

Tal fue el revuelo de la promoción de la canción que muchas personas han realizado videos en TikTok bailando y cantando, mientras muestran su lugar feliz al lado de una persona especial. Por lo que, el influencer mexicano Kunno aprovechó la presencia de Camilo en los Premios TikTok 2024 para grabar el famoso trend.

El video causó furor en redes sociales y criticaron al colombiano por estar en compañía de Kunno, a quienes muchos catalogaron de ‘ridículo’, ‘repugnante’, ‘irrespetuoso’, por las diferentes polémicas en las que ha estado envuelto.

“Ay, no Camilo, por favor, no hagas más este tipo de colaboraciones con gente tan ridícula. ¡Soy tu fan, pero este tipo me repugna sinceramente”, “Tanta gente y lo haces con Kuno, caíste bajo Camilo”, “cuál es el botón para desveer”, “Aclaro que nada que ver la Homofobia, solo Kuno se ha ganado que la gente no lo quiera!! Con sus actitudes y solo es reconocer que Kuno no aporta nada bueno a esta sociedad”, “Borra este video, por favor, ese we está mal”, “Camilo te amo pero con ese. Con ese no por favor y no es porque sea gay, es por su falta de respeto a la gente, y no es juzgar a nadie, es que ese chico, la fama lo ha vuelto un respetuoso con las personas”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió.

Sin embargo, el post también se llenó de comentarios que apoyaban al influncer y criticaban a quienes lo señalaban, solicitando respeto por el mexicano.

“Camilo es luz, obviamente él no va a ser grosero o a negar grabar un vídeo con una persona independientemente de quién sea. ¿Se les cayó un ídolo? ¿Debería de ser todo lo contrario, admirar a alguien que es así”, “uyyy el fandom se puso un poquito discriminatorio o me parece? Váyanse a un lugar feliz, mejor”, “Camilo me enseña que hay que amar”, “la gente sí es graciosa... Tratan a los artistas como si fueran sus amigos de toda la vida, y se creen con derecho a decirles, con quién grabar o no, si les gusta que esté con alguien o no. No les agrada y sigan de largo... Cuánto drama hacen”, entre otros.