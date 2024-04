“Tenía amenazas de muerte”: Manuela Gómez habló de lo que vivió al salir de Protagonistas

Manuela Gómez confesó que luego de su salida del Protagonistas de Nuestra Tele tuvo que esconderse unos días porque la tenían amenazada y ni siquiera podía volver a Medellín.

En 2012, Manuela Gómez era una de las personas más conocidas del país gracias a su paso por ‘Protagonistas de nuestra tele’, un programa que buscaba a las dos próximas estrellas de la televisión colombiana.

Su reconocimiento lo ganó por ser una de las concursantes más polémicas y por sus peleas constantes con otros participantes.

Luego de salir de la casa estudio, Gómez contó que no pudo regresar a su hogar inmediatamente porque al ser una de las más odiadas del reality, estaba amenazada de muerte.

“A mí me encerraron en un hotel después que salí, porque yo tenía amenazas de muerte, no podía volver a Medellín porque me tenían amenazada. Eso fue horrible, yo estaba encerrada en el hotel”, comentó.

Frente a la respuesta, varios seguidores comentaron que lo que le pasó se dio por sus múltiples problemas dentro de la casa.

“Es que era muy bochinchera”, “pelaste el cobre”, “eras tremenda en esa época”, “menos mal se escondió”, son algunos de los comentarios escritos en la publicación.

