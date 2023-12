A Greeicy Rendón se le cumplió un sueño, te contamos los detalles

La artista, conocida por su versatilidad y talento, reveló que su anhelo se hizo realidad gracias a la oportunidad de colaborar con la banda de reggae Cultura Profética.

En una publicación realizada recientemente, Greeicy Rendón expresó su alegría al haber participado en un show de Cultura Profética, una de sus bandas favoritas. La artista colombiana destacó que, aunque ya había tenido la oportunidad de grabar una canción con ellos, esta vez se trató de una experiencia en vivo durante un concierto.

Lea también: ¿Indirecta a su ex o simple frase de ánimo? Así saludó Cintia Cossio a sus seguidores

"Ayer fueron tantas emociones que no tuve ni un momento para contarles y es que se me cumplió un sueño. Quienes me siguen saben el amor que le tengo a Cultura Profética, y ya se me cumplió el sueño de grabar una canción con ellos, pero nunca lo habíamos hecho en un show y ayer se me cumplió", compartió Greeicy en sus redes.

La artista describió el momento como lleno de emoción y plenitud, resaltando lo feliz que se sintió al recibir la invitación por parte de Cultura Profética. En su publicación, Greeicy también compartió detalles de los momentos de ensayo previos al concierto, mostrando la dedicación y la preparación que implicó esta colaboración especial.