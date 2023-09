Actriz de ‘Beverly Hills’ habló de su dura lucha contra el cáncer

La icónica actriz Shannen Doherty, reconocida por su papel en la famosa serie de televisión “Beverly Hills, 90210”, protagonizó un emotivo momento durante un evento dedicado a los años 90. A pesar de su batalla contra un cáncer cerebral, Doherty fue recibida con una ovación y muestras de cariño por parte del público asistente.

El evento se llevó a cabo en Tampa, Florida, y la multitud no escatimó en muestras de admiración y apoyo hacia la actriz de 52 años. Emocionada por el gesto, Doherty agradeció al público entre lágrimas, reconociendo la dura lucha que enfrenta cada día: “Hay una lucha por mi vida, con la que lidio cada día”. Los vítores y aplausos resonaron en la sala cuando el público se puso de pie para celebrar su llegada. Con su característico sentido del humor, Doherty comentó: “Saben cuánto me gusta llorar, y parece que lo hago constantemente. Así que, gracias”.

La estrella de “Charmed” también hizo referencia a su historial sentimental y su reciente separación del fotógrafo Kurt Iswarienko después de 11 años de matrimonio: “Mi otra profesión es comprometerme, casarme y divorciarme, y lo hago muy bien”.

Doherty ha sido un ejemplo de valentía al hablar abiertamente sobre su batalla contra el cáncer. En 2015, recibió su primer diagnóstico de cáncer de mama, que logró superar en 2017. Sin embargo, en 2020 anunció que la enfermedad había reaparecido y se había extendido. En palabras suyas, “nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico”. La actriz se ha mantenido optimista y valiente a lo largo de su trayectoria, compartiendo su experiencia y alentando a otros a seguir luchando.

Doherty ha demostrado su fortaleza y determinación, disfrutando de la vida al máximo a pesar de los desafíos que enfrenta. Un verano lleno de salidas con amigos y un viaje a Italia son solo algunas de las formas en que esta destacada actriz ha decidido vivir su vida al máximo.

Comenzó su carrera como actriz infantil en 1982, con un papel en la serie “Little House on the Prairie” como Jenny Wilder. Luego apareció en “Our House” con Deidre Hall y Wilford Brimley. También protagonizó junto a Sarah Jessica Parker y Helen Hunt en “Girls Just Want to Have Fun” (1985) y luego en “Heathers” (1988), una comedia para adolescentes también protagonizada por Winona Ryder. Su verdadero éxito llegó en 1990, a la edad de 19 años, cuando fue elegida para la exitosa serie de televisión de Aaron Spelling, “Beverly Hills, 90210”, como Brenda Walsh. Después de cuatro años, dejó el programa en 1994.

En 1998, Spelling volvió a elegirla para otra de sus series de televisión, “Charmed”, en la que interpretó a uno de los personajes principales, Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas que resultan ser brujas. Dejó el programa después de tres años para buscar trabajo en películas.