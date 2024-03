Actriz de Padres e hijos contó por qué fue confundida con una habitante de calle

La presencia del actor Naran Daryanani en el reality La casa de los famosos, donde a propósito fue el primer eliminado, puso de moda la desaparecida serie Padres e hijos, de la que Daryanani fue uno de los protagonistas en sus primeras temporadas.

En medio de todas la notas que los medios hicieron sobre esta producción y recuerdos de muchos televidentes, la influenciadora Nicole Díaz subió un video en el que muestra a una actriz que hizo parte del seriado que vive como habitante de calle.

Se trata de María del Pilar Montoya Trujillo, que vive en las calles debido a problemas con el consumo de sustancias. Pese a que ya ha estado en varios procesos de resocialización y rehabilitación, María del Pilar (que se hace llamar Mariluna) no ha podido superar la adicción y sigue en las calles.

En el video publicado en las redes por la influencer, la actriz denunció que es víctima de violencia por parte de su pareja. “Él me maltrató en un hotel. Me dañó la prótesis de los dientes. Decía que me iba a matar. Me golpeé la espalda y quedé coja por culpa de él. Yo qué iba a saber que él era un monstruo cuando tomaba. No es justo, yo ya he sufrido mucho”, indicó.

“Mi nombre es María del Pilar Montoya y estuve en Padres e hijos hace 20 años, también en La otra mitad del sol, con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También en El hijo de nadie y Cara o sello. Luego caí en la droga y llevo más de 18 años en ella”, dijo.

Pese a diferentes propuestas y ayudas para que abandonara esa situación, Mariluna decidió seguir con su vida de habitante de calle.

Es otra María del Pilar

Este hecho le ha traído problemas a la también actriz y comunicadora social María del Pilar Cárdenas, porque muchas personas y algunos medios asumieron que ella era la protagonista del video subido en redes sociales por Nicole Díaz.

Montoya, precisa el diario El País, salió a aclarar que hace años se presentó una equivocación porque en una entrevista con un medio de comunicación la otra mujer no especificó su apellido y esto llevó a que la confundieran con ella.

“Hay una confusión porque yo hice un extra con parlamento, es decir, solo un capítulo como la secretaria de Juan José, el marido de Natalia, en Padres e Hijos, pero la gente se ha confundido porque en una entrevista dije mi nombre, pero no mi apellido. Entonces la secretaria oficial fue la actriz María del Pilar Cárdenas, y un desocupado se puso a decir que era ella la que estaba con problemas de drogas. Ella me quiso demandar”, aclaró Mariluna.