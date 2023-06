Actriz Zulma Rey hizo berrinche porque la ignoraron en ‘MasterChef Celebrity’

Van dos capítulos de ‘MasterChef Celebrity’ y ya una de las participantes hizo pataleta y hasta terminó llorando: esa fue Zulma Rey. Resulta que en el segundo capítulo los participantes se enfrentaron a un reto en Cartagena, donde, por equipos debían cocinarle a turistas.

Las capitanas eran Laura Barjum, Natalia Sanint, Juliana Galvis y Luces Velásquez porque ellas ganaron la primera prueba. Desde el principio Rey no la pasó bien. Y es que cuando estaban eligiendo a los integrantes de los equipos la bogotana quedó casi de última, parecía que la hubieran escogido porque ya no había más. Sin embargo, lo peor vino después. Cuando estaban en la cocina ella terminó llorando.

Empezaron a cocinar y la actriz parecía un cero a la izquierda. Ella preguntaba en qué podía ayudar y nadie le respondía. El ambiente se puso tenso y quedó en evidencia que la estaban ignorando.

A la estación del equipo azul, al que pertenecía Rey, llegó Jorge Rausch, quien le preguntó a ella la razón por la que no estaba cocinado y la mandó a preparar un plato, pero nadie le dio indicaciones, entonces se puso a llorar. Aseguró que no estaba muy bien y pidió que la trataran con cariño. Finalmente, Luces Velásquez, la capitana de su equipo, la abrazó y le pidió que no se angustiara que, como en una obra de teatro, había que estar atentos para salir adelante.

‘MasterChef Celebrity’ fue estrenado el pasado lunes y en su segundo capítulo ocupó el cuarto lugar del rating al lograr 6,68 puntos de audiencia por personas y 14,46 % por hogares.