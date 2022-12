Aída Victoria Merlano está cansada de las redes sociales, anunció que se retira

“Ayer estaba peleando con Aída y me dice: ‘como extraño el ch1mb0 de Cossio'”, fue lo que dijo el creador de contenido, por lo que, de inmediato, los internautas le empezaron a dar palo a la influencer.

Como era de esperase, Aída que no se quedó callada y apareció hablando en un live de lo sucedido.

“Me voy de las redes sociales porque me tienen mamada... Eso es mentira, él lo dijo de chiste, fue una broma... Yo no he dicho nunca eso, era un chiste y dejen de pararle bolas a gente intrascendente como yo”, dijo Merlano.

Sin embargo, no se sabe con certeza quién dice la verdad, pero lo que sí quedó claro es que la relación entre Aída y Wes no está en los mejores términos, ya que han sido varias las veces en las que están en desacuerdo y generan polémica en las redes.