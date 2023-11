Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su divorcio a través de sus redes sociales

Tras los rumores que se difundían en las redes sociales, Andrea Valdiri confirmó la finalización de su matrimonio con Felipe Saruma. A través de su cuenta, compartió un video en el que detalló lo sucedido y explicó las razones que la llevaron a poner fin a su relación.

Mediante una publicación en sus historias, Andrea Valdiri explicó los acontecimientos en su relación y mencionó que optó por mantener a sus seguidores al margen de lo que estaba sucediendo. Afirmó que prefiere que su contenido sea alegre y positivo.

“Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosa bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada”, afirmó la influenciadora en su cuenta de Instagram.

Valdiri afirmó que mantuvo una relación positiva con Saruma y que gran parte de lo que se dice son meras especulaciones.

Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas. Yo pa’ qué carajo voy a mandar a sus hogares mensajes negativos, de problemas. Hay mucha basura en redes sociales, hay mucho problema en nuestro país, en nuestros hogares. Tú te imaginas yo tirando toda mi mier*** a ustedes, no machi, no va”, contó.

Explicó que su enfoque es compartir cosas positivas, mensajes alentadores y mostrar situaciones hermosas y llenas de amor para inspirar a tener relaciones amorosas y positivas.