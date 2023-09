En el video que ha estado circulando en plataformas como TikTok se puede escuchar a Beyoncé interpretando el tema de 2013 Drunk In Love mientras el fanático no identificado le lanzó lo que parece ser una prenda, la cual cayó a los pies de la cantante. Beyoncé ignoró el acto, mientras uno de los gemelos (Larry) se encargaba de quitarlo del escenario y su hermano (Laurent) va a confrontar al fanático.

Este fue el caso de un incidente que, aparentemente, se vivió a principios de septiembre, cuando la ex líder de Destiny’s Child se encontraba en Los Ángeles. Durante uno de los tres conciertos que Beyoncé brindó en el SoFi Stadium, sus bailarines y hermanos gemelos Laurent y Larry Nicolas Bourgeois (también conocido como Les Twins), salieron al rescate de Beyoncé después de que uno de los asistentes tratara de arrojarle un objeto directo a la cara.

Las cosas se calentaron lo suficiente para que Laurent estuviera a punto de golpear al perpetrador, pero Larry lo logró calmar y se lo llevó de ahí, aunque no por mucho tiempo.

Después de hacerse de palabras y forcejear por unos segundos, Les Twins creyeron que el altercado había terminado, pero no contaban con que el fanático intentaría volver a lanzarle algo a Beyoncé, acto que ahora sería evitado por uno de los guardias de seguridad. A pesar de la respuesta del equipo de seguridad, Laurent vio la oportunidad perfecta para terminar lo que había empezado, pero gracias a que su hermano insistió en que se calmara, Laurent dejó en paz al fanático y este también cambió su actitud.

Hasta el momento, ni los gemelos no Beyoncé se han pronunciado acerca del incidente. Sin embargo, los usuarios de redes ya los han llenado de elogios por la rápida respuesta para evitar que Queen B sufriera algún ataque.

“No te metas con Les Twins ¡Ellos no juegan cuando se trata de Bey, van protegerla!”, “Hombre deja de jugar con Larry & Lau. Ellos irán a la guerra por Beyonce y no toman la falta de respeto a la ligera”, “Ellos agarraron ese tonto fuera del escenario tan rápido que Beyoncé sólo supo que pasó por verlo en Tik Tok como el resto de nosotros”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video compartido por el usuario Travis in Cali.

Laurent y Larry han sido parte del equipo de Beyoncé desde 2013. Si bien, ha sido un camino largo para poder convertirse en unos de los bailarines más famosos del mundo, los gemelos aseguraron en una entrevista con Hyperbeast que desde jóvenes sabían que llegarían muy lejos.