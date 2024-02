Britney Spears se paseó semidesnuda por un hotel y le negaron la entrada

Britney Spears no deja de estar en el ojo del huracán y una vez más protagoniza una controversia. La presencia de la Princesa del Pop en las redes sociales, que genera principalmente comentarios negativos a causa de sus polémicas publicaciones, ha sido opacada por un nuevo escándalo.

Recientemente, medios internacionales informaron que la cantante habría generado problemas en un lujoso hotel de Los Ángeles, California. Conforme a la información del portal The Sun, la intérprete de canciones como ‘Oops!... I Did It Again’, al parecer, caminó con su torso desnudo en el Thousand Oaks.

“Algunos invitados se han quejado de que ella va en topless junto a la piscina y los hace sentir incómodos. Su comportamiento es a menudo extraño y molesto”, se lee en el reporte del tabloide británico.

Así las cosas, pese a haberle levantado previamente la restricción de entrada, el hotel tomó la decisión de reinstaurar el veto. Lo cierto es que a pesar de que Britney Spears no se ha referido a esta situación, en los últimos días compartió un video en sus redes con un mensaje bastante revelador: “Silencio incómodo. Me gusta incomodar a la gente”.

