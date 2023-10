En un mensaje apasionado a sus seguidores colombianos, Karol G expresó su agradecimiento y amor por el apoyo constante que ha recibido en su tierra natal y prometió brindarles una experiencia inolvidable. La noticia del concierto de Karol G en Colombia ha emocionado a sus seguidores, quienes esperan ansiosos la llegada de la icónica cantante a su país.

“Quería ser yo directamente quien los invitara a ustedes. Obviamente, iba a pasar en Colombia, no sé en qué momento se les pasó por la cabeza o se les cruzó que Colombia no iba a estar en el mapa. Colombia, te veo, llevo todo esto para allá, para darles una experiencia muy especial, para que sigamos convenciéndonos de lo que la gente de Colombia puede hacer de especial; y Medellín, en especial, te veo en diciembre con Mañana será bonito Fest. Obviamente, soy de Medellín, quiero tener como un detalle especial con mi casa, así que allí la experiencia va a ser un poquito más elevada, por decirlo así. En Medellín no vamos a estar viviendo la experiencia como tal de la gira Mañana será bonito, sino el Mañana será bonito Fest. Llevo un festival súper especial, la vamos a pasar increíble”, expresó Karol G.

Las fechas publicadas en las redes sociales oficiales de Karol G señalan que estaría en diciembre 1 en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.