Con emotivo mensaje, Andy Rivera reapareció en redes sociales luego de estar hospitalizado

El cantante también dijo que esta dura situación que vive es tan difícil que no ha podido darle una explicación suficiente a su familia y seguidores sobre lo que está pasando en este momento. Además, agradeció a su familia por estar junto a él y apoyarlo en esta etapa de su vida.

“Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento. Cada día que paso agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí más que nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores”, agregó Andy.