Conozca a la modelo paisa por la que, al parecer, Rauw Alejandro y Rosalía habrían terminado

Sin embargo, hasta el momento la paisa no ha salido a confirmar ni desmentir los rumores sobre su aventura con el puertorriqueño. Asimismo, ni Rosalía ni Rauw se han pronunciado sobre su separación.

Como era de esperarse, los internautas en las redes sociales han dejado miles de comentarios sobre la ruptura de la pareja. Además, han dejado duras críticas en las publicaciones de la modelo Valeria Duque en Instagram, donde la señalan por ‘acabar’ con la relación de Rosalía y Rauw Alejandro.

“Mejor está Rosalía que tú, que solo eras la amante”; “Este sí que ha cambiado un Ferrari por un Twingo, ninguna se compara a la motomami, qué traicioneros”; “Destrozaste una relación”; “Ay, amiga, no me gustaría estar en tu piel, vas a hacer la más odiada”; “Qué pena que te pusiste por los suelos solo por meterte con un hombre ajeno”; “Estuvo remal lo que hiciste, yo no sé cómo haces para dormir por las noches”, son algunos de los comentarios que los internautas han dejado en las publicaciones de Duque en Instagram.

Por ahora, la modelo colombiana no se ha pronunciado ante dicha polémica, en donde la acusan de “quitamaridos” y “rompehogares”. Por ahora, Rauw Alejandro, Rosalía y, ahora, Valeria Duque han preferido mantener todo bajo silencio.