$!Conozca lo que le costaría ir a comer en el restaurante de Messi

Luego los chefs le mostraron las carnes, y la tiktoker señaló que “la verdad que esto sí que 10 de 10, increíble”. De postre, eligieron el “famoso balón de oro, que por dentro era como con nata, cacahuetes, palomitas, nubes de azúcar, una mezcla rarísima” y el cual tiene un costo de 24 euros (118.176 pesos colombianos).

Aunque la joven en el vídeo no mostró cuanto dinero gasto en total, en los comentarios reveló que su factura fue por 170 euros (837.080 pesos colombianos).

Al finalizar el vídeo la influencer preguntó a sus seguidores cuánto creían que había costado la cena, posteriormente, en los comentarios la tiktoker aseguró que el precio sumo un total de 170€ en los platos de tres personas. Aunque algunos se han mostrado escandalizados por el precio, otros no lo consideran algo desorbitado.

Por ejemplo, una usuaria ha señalado: “Pero si en Mallorca te gastas lo mismo y no es ningún restaurante de MESSI. Está bien el precio, igual pagaba lo que sea por ir”. Otra ha añadido: “Exactamente, no me ha parecido nada caro”. “Está muy bien la verdad”, ha asegurado otro más, mientras que un seguidor ha apuntado: “Es barato para el restaurante que es”.