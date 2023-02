$!¿Cuáles son los mayores escándalos de ‘Poncho’ Zuleta?

Presumió a sus novias a grupo de soldados

En redes rechazan acoso de Poncho Zuleta a Karen Lizarazo

Karen Lizarazo indicó que se sintió confundida con todo lo que pasó, “me sentí muy mal nunca en la vida había pasado por una situación así y espero en Dios que nunca más me vuelva a ocurrir, ni le vuelva a ocurrir al maestro Poncho”.

“Tener una sola mujer es antihigiénico”

“Yo tengo la mejor mujer del Valle en estos momentos, pero no puedo tener una sola, eso es antihigiénico”, dijo mientras sostenía con su mano derecha una copa de whisky.

El beso con Silvestre Dangond

En 2019, en el concierto de clausura de la edición 49 del Festival de la Leyenda Vallenata, Zuleta que compartió escenario con Silvestre Dangond, le comenzó a pedir a su colega un pico y lo perseguía por toda la tarima del Parque de la Leyenda Vallenata, a lo que el artista urumitero no accedía. “Él quiere besarme la boca. ¡Hombre bandido este!, me está pidiendo un beso en la boca hace rato, me pone la boca así (en forma de beso). Vamos a darnos un piquito, un piquito”, dijo Silvestre antes de complacerlo.

Posteriormente procedieron a darse el pico que fue registrado por los medios de comunicación y que se convirtió en todo un escándalo.