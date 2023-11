Pero eso no es todo, ese mismo día la mujer fue víctima de un segundo robo y también a su vehículo que la dejaron preocupada.

“Estaba esperando en una rotonda para poder pasar y llegó un chico de la nada y me arrancó la tapa de la gasolina con una agilidad increíble. Me dejó destruida esa parte y se llevó la tapa”, destacó Francy.

“Salí de un lugar, dejé mi carro parqueado y cuando volví me habían robado el espejo del lado derecho de la camioneta. Me dio mucha rabia porque eso nunca me había pasado. Pereira es una ciudad tan tranquila, pero están pasando muchas cosas”, añadió Francy.