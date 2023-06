“Fue una experiencia maravillosa, era la primera vez que participaba en un evento de esos y fue muy maravilloso porque me di a conocer, conocieron mi proyecto musical y he tenido muy buena respuesta por parte del público”, expresa ‘El Cachorro’, quien seguirá componiendo para difundir su talento al mundo entero.

El caleño de 61 años le apuesta a la música del género popular como un sueño pendiente que tenía por cumplir. “Decido lanzarme a la música porque siempre me ha gustado cantar. Lo hacía empíricamente y una vez en una reunión familiar me puse a cantar y a ellos les pareció que lo hacía bien, me aconsejaron que debía estudiar técnica vocal e inicié a componer un disco”, afirma Luis Alberto Rendón, cantautor colombiano reconocido por ser el padre de la artista Greeicy Rendón.

¿Cómo es la relación con su hija Greeicy Rendón?

“Tengo una relación muy hermosa ahora con Greeicy, una mujer muy conocida. Ella no es una persona que me mira por encima de ella, ella es la misma persona aquí, allá, donde esté. Muy amable, servicial y que me trata con mucho cariño”, cuenta Luis Alberto Rendón. Acerca de cómo se siente al ver el alcance musical que ha tenido la talentosa Greeicy, ‘El Cachorro’ dice, “desde muy pequeña apoyamos lo que ella quería hacer y como vimos que era un buen proyecto para ella, que lo hacía con esa pasión y con ese amor, pues le dimos ese espacio para que ella pudiera iniciar en su carrera. Ya que yo no lo podía hacer, me veía realizado en ella y sentía como si fuera yo. Hoy en día estoy siguiendo sus pasos”.