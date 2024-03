El dinero que ganaba Juliana Velásquez cuando trabajó en 'El Club 10'

Juliana, reconocida a nivel nacional por su participación en la serie infantil, ha desvelado detalles hasta ahora desconocidos de la producción a lo largo de los años. En una reciente entrevista en la emisora juvenil 'Los 40', reveló la cifra exacta de sus ingresos durante su participación en 'El Club 10'.

“No me acuerdo, sé que era muy poco, por lo que éramos siete niños y yo era muy pequeña, pues fue hace como 19 años, era como un mínimo, supongo, no me acuerdo muy bien. Al principio grabamos solo los fines de semana, pero cuando quedé haciendo todos los programas (renegociamos), y los shows que hicimos los pagaban por aparte, entonces la cosa ahí mejoró”, afirmó Juliana Velásquez.



Con más de una década dedicada a su carrera artística, la cantante bogotana ha alcanzado un notable reconocimiento y ha cosechado éxitos en la televisión, participando en destacadas producciones internacionales presentes en diversas plataformas como Netflix, Disney +, Telemundo e incluso Nickelodeon.