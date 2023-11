La reconocida modelo y presentadora, se convirtió en el foco de la atención mediática al anunciar que había encontrado el amor nuevamente, esta vez por cuenta de Jamil Farah, un piloto de 32 años.

Carolina Cruz había afirmado que "siempre es importante brindarse nuevas oportunidades" y añadió que "en el amor, a veces nos cerramos y sentimos que no lo merecemos, pero desde la perspectiva del merecimiento, ha sido un placer conocer, experimentar y conectarse con una persona diferente. Compartir nuevas experiencias ha sido realmente enriquecedor".

En una entrevista la presentadora generó rumores luego de dar a conocer que el matrimonio no ha sido un tema abordado hasta el momento entre la pareja, “no es un tema que hayamos discutido. Estamos inmersos en un plan de conocernos, disfrutar de la vida, y eso es lo que realmente importa”.

Tras declaraciones acerca de que tampoco han profundizado en el tema de tener hijos, "son temas que aún no hemos tocado. No creo que estemos pensando en eso en este momento... En resumen, no es un proyecto que hayamos discutido ni planificado”, se suman nuevos rumores.

Una reciente publicación en redes sociales del piloto sería la confirmación del fin de su relación. “Adiós, adiós, Colombia. Comienza un nuevo proyecto, 1 %”, comentó en la foto Jamil desde un aeropuerto en donde esperaba un vuelo con destino a Houston.