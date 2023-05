La mujer que levantó alarmas en redes sociales es Ani Torres, hija menor del extécnico del Deportivo Tolima, José Flabio Torres. La joven estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales. Sin embargo, hoy en día se dedica a sus emprendimientos.

A pesar de que no se confirma si los dos están en una relación, muchos internautas sospechan que se encuentran saliendo. Además, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, por la nueva compañía que tendría James, cuya vida privada no ha estado exenta de polémicas.

“Ese chocorramito cual eeeeees”, escribió Ani Torres en la foto publicada en su cuenta oficial de Twitter. “Chocorramito avinagrado”, “a no chao, duras declaraciones diría alguno”, “el chocorramito indisciplinado”, “chocorramito desempleado”, “desempleado pero tapado en plata”, “parece como el restaurante arrogante en Bogotá”, fueron algunos de los comentarios de la foto.