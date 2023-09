Esta es la novia del ‘Flaco’ Solórzano, 27 años menor que él

En el escenario de la farándula colombiana, pocas parejas han demostrado la solidez y pasión que caracterizan la relación entre el actor ‘El Flaco’ Solórzano y la talentosa Lorena Altamirano. A pesar de una diferencia de edad de 20 años, con él teniendo 60 años y ella 33, su amor ha florecido durante los últimos 9 años, desafiando todas las expectativas y críticas externas.

En entrevista con el programa “La Red” de Caracol Televisión, la pareja compartió algunos de los secretos que han mantenido su relación fuerte y apasionada. Uno de los aspectos fundamentales para ellos es el trato mutuo con amor y cariño en su vida cotidiana.

“Nos tratamos con mucho amor, con palabras cariñosas. Creo que eso hace que el amor esté así como está, esa es una de las cosas que más me gusta de Fer, porque desde el día 1 fue superromántico. Él me decía poemas, me dedicaba canciones, me hacía caminos de pétalos de rosas”, reveló Lorena. “Es muy cariñosa, siempre está diciendo palabras bonitas”, añadió ‘el Flaco’.

La fama no ha sido fácil

La pareja también compartió algunos de los desafíos que han enfrentado debido a la popularidad de ‘El Flaco’ como actor y el reconocimiento por su trabajo. A pesar de disfrutar del cariño y admiración de los fanáticos, a veces se han encontrado con momentos incómodos cuando están en público.

“Un poco difícil, por que así como yo también disfruto que la gente admire a Fernando, que lo reconozcan y que se sientan orgullosos por el trabajo que él hace, también a veces un poco agobiante cuando salimos a centros comerciales o de pronto si estamos en una discoteca o en un restaurante. Queremos disfrutar los dos y estamos en medio de un beso o tenemos la cucharada en la boca y la gente dice: ‘Ay, qué pena una foto’. A veces la verdad agobia, pero lo entendemos”, expresó Lorena.

El amor entre ‘El Flaco’ Solórzano y Lorena Altamirano ha resistido las adversidades y las fuertes críticas que a menudo rodean a las parejas famosas. Su relación ha demostrado que la edad es solo un número y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.