“Me casé a los 18 años y fue un cambio muy radical en mi vida, además de mudarme a otro país (...) Casarse a los 18 años es un gran desafío. No puedo decir si me fue bien o mal, porque cada uno tiene su propia perspectiva. Fue mágico y hermoso, una decisión hermosa, pero después del matrimonio vienen muchas cosas, la madurez y experiencias que aún faltan por vivir”, dijo.

Ospina atribuyó la separación a “malas decisiones” y a situaciones difíciles que la pareja enfrentó al mudarse a España. Según ella, en lugar de enfrentar estos desafíos juntos, cada uno intentó resolverlos por su cuenta.

“No puedo decir que me fue mal porque tengo a mi hija, mi pequeña siempre está conmigo, así que no puedo decir que fue un mal matrimonio o que me fue mal”, agregó.

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, confesó Daniela, originaria de Antioquia.