La corona no es una simple tiara dorada que se pone en la cabeza, no, es mucho más: para Gabriela Tafur Náder la corona de Señorita Colombia ha significado la enorme responsabilidad de poner en lo más alto el nombre del país y de ir repartiendo esperanza por todos los rincones de nuestra nación. Hoy, a escasas horas de entregar su título a la nueva soberana nacional, ella cuenta que no puede evitar sentirse un tanto “ansiosa”, pero está feliz por la convicción del deber cumplido.

Está a poco de entregar la corona...

Todavía no he caído en cuenta que ya la voy a entregar. Estoy un poquito ansiosa, pero feliz porque cumplí con mi deber. Ya como que uno mira hacia atrás y siente que cumplió todo, que hizo todo, entonces me siento con una satisfacción enorme y un poquito nostálgica, pero feliz porque estoy segura de que la próxima Señorita Colombia va a hacer una espectacular labor.

¿Cómo ha vivido esta edición?

¡Uf, me la he gozado! Me he reído, he molestado, he reído, todo lo que no hice el año pasado lo hice este año, porque ya no tengo la presión de estar compitiendo, entonces ya puedo compartir más con mi gente, con mi pueblo... de verdad que ha sido muy grato volver a vivir esta experiencia, pero de una manera distinta, ya como Señorita Colombia.

¿Cuál fue la experiencia más bonita en este año como Señorita Colombia?

Creo que he tenido muchas bonitas, la que más me marcó como ser humano fue en Puerto Guzmán, Putumayo, porque me di cuenta de una Colombia que yo no conocía, una Colombia con hambre, sitios donde hay desnutrición, una Colombia pobre... entonces Puerto Guzmán me impactó y creo que el evento que más me gustó en general fue la Batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla.

¿Cómo se siente frente a Miss Universo?

Ansiosa, feliz, por fin llegó la fecha, ya casi me voy, me falta mucho por cuadrar, pero me siento lista, me siento contenta, y por mí, si me voy mañana, si tuviera el ajuar listo (que no lo tengo), me iría mañana feliz.

Un consejo para la nueva Señorita Colombia...

La reina es por y para el pueblo. Una reina no sirve de nada si no se entrega a su gente, si no está lista, dispuesta para atender a las personas, para trabajar de verdad por la gente... en últimas, la gente es la que nos hace crecer, la que nos hace ser lo que somos.