Karol G por fin reveló el significado de su cabello rojo

Karol G empezó agosto con su nuevo look rojo y ya se ha ganado los cientos de elogios de sus seguidores, pues el color le queda de maravilla.

Pese a que el azul ya se había convertido en una marca personal, logrando que sus fanáticos la identificaran con este tono, ‘La bichota’ decidió que ya era momento de cerrar ciclos y abrirse a los cambios drásticos por lo que después de analizarlo y pensarlo mucho escogió el rojo.

La misma Karol reveló que desde hace tiempo quería cambiar el color, pero su equipo le dijo que no, que esperara finalizar la gira ‘Bichota Tour’, que terminó en Latinoamérica, sin embargo, ella dio pistas sobre su cambio, pero eran pocos los que acertaron.

El primero que realizó fue cuando se tomó unas fotografías ligera de ropa en un río, donde señaló que parecía una sirena, continuó con los crocs bajo su imagen de color rojo, la portada del Bichota Tour era toda roja, entre otros detalles.

“Lo anuncié, pero no me decidía a hacerlo, pero en algún momento dije se acaba el tour y se va mi pelo azul porque en serio ya lo quiero cambiar y tampoco quiero que mi carrera dependa de un color de pelo. Si el día de mañana va a ser un riesgo horrible yo lo quiero tomar ya porque no lo quiero tener más así”, señaló.

Agregó que cuando se cambió el color, ni su equipo de trabajo se dio cuenta hasta que ella misma los llamó por videollamada. La paisa también explicó el significado de su look rojo y la razón por la que lo escogió.

“En mi vida he tenido el pelo verde, violeta, rosado, azul oscuro, rubio, negro, café, pero nunca rojo. Todo en mi vida tiene un significado, fluyo mucho con el universo y me gusta que las cosas digan algo y tengan un sentido. Me puse a buscar el significado del rojo, y el rojo es todo, el significado de este color es como yo me siento hoy. Habla de evolución, de pasión, de crecimiento, es el color del Ave Fénix que resurgió de las cenizas, es un color que tiene unos significados increíbles”, explicó.

Cabe recordar que la reguetonera lanzó este viernes, 26 de agosto, su nuevo tema ‘Gatúbela’, donde aparece por primera vez con su look.

El día que Karol hizo el anuncio de su cambio de color fue con un video en redes, donde se vio muy feliz por lucir el cabello rojo y afirmó que este es el primer video oficial que hace con el nuevo cambio.

“2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar ... Pa que cuando me vean en la calle me digan : Eaaaaa Maria Bebeee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO Rojoooooooo”, fue el pie de foto de la publicación de la cantante, en ese momento.

