La reina de la música popular se vio forzada a dejar su hogar por amenazas

La situación se volvió aún más alarmante cuando la seguidora se acercó a los vecinos de Henao ofreciéndoles dinero para obtener imágenes de ella dentro de su hogar. "Quería tener fotografías mías en pijama, en el patio, en todos lados. Cuando vio que no podía conseguir lo que quería, inició un hostigamiento en las redes sociales", expresó la cantante.

Arelys Henao, reconocida como la reina de la música popular, compartió con la periodista española Eva Rey una perturbadora experiencia que nunca antes había revelado. La cantante recordó una difícil anécdota en la que una seguidora obsesionada no solo la amenazó sino que también la obligó a abandonar su hogar.

A pesar de la gravedad del asunto, Henao optó por no llevar el caso a instancias legales, prefiriendo resolver las cosas mediante la cordialidad. "Me gusta mantener todo en los mejores términos en la medida de lo posible, además, me debo a mis seguidores y la mayoría son especiales conmigo". Esta revelación pone de manifiesto los desafíos que algunos artistas enfrentan, incluso cuando lidian con el lado oscuro de la obsesión de sus seguidores.

