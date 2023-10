‘MasterChef Celebrity 2023′: Nela González habló sobre su orientación sexual

MasterChef Celebrity se aproxima al desenlace y el próximo domingo 8 de octubre revelará al flamante campeón. En esta última etapa de la competencia, únicamente sobreviven cinco rostros conocidos, entre los que figura la destacada participante 'Nela' González.

La actriz ha recibido numerosos elogios de la audiencia, quienes reconocen su destreza culinaria y la capacidad de impresionar a los jueces con sus sabores únicos. Por consiguiente, es evidente para los espectadores que ella figura entre las finalistas con posibilidades de triunfo.

Adicionalmente, la reconocida figura ha recibido elogios por su franqueza en las redes sociales. Hace un tiempo, durante una charla con el programa de YouTube titulado "Cómo convivir en pareja y sobrevivir en el intento", compartió abiertamente sus preferencias.

“Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, afirmó la participante.

“Demisexual es un término que se usa para las personas que conectamos antes de la persona y antes de tener una relación sexual, nos atrae como el vínculo. Conectarme emocionalmente es lo que me lleva a mí a tener una relación”, agregó González.

Según las declaraciones de la actriz, siempre ha rechazado ser etiquetada, ya que lo que verdaderamente valora es la esencia de la persona que le atrae, sin importar su género.

“Lo que no entendía, es que decían: ‘Ay, ahora eres lesbiana’, pero no, a mí me siguen gustando los hombres, entonces yo decía bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajara con eso”.