Morat emprende una gira de estadios para celebrar los 12 años de la banda

Sobre las ciudades que visitarán, añadió, son lugares en los que ya habían estado y que lo diferente es la magnitud con la que van a llegar. “Los conciertos en estadios tienen unas rutinas muy estrictas y es algo a lo que no estamos acostumbrados, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer concierto oficial en un estadio, de la mano de Juanes, y fue allí que entendimos la magnitud de tocar ante tanta gente”.

“Debemos tener en cuenta detalles como los tiempos de desplazamiento nuestros dentro de la tarima, queremos que siempre haya música, que no haya silencios mientras vamos de un lugar a otro, así sean tan solo 30 segundos”. comenta Villamil.

Sobre los 12 años de carrera, los cuatro álbumes que han grabado y la repercusión internacional que ha tenido Morat, una de las mejoras bandas pop del mercado hispano, Simón Vargas detalla que una cosa es planearlo y otra soñarlo.

“Sin duda, el sueño siempre estuvo, pero de ahí a decir que todo esto no ha sido una sorpresa no sería honesto, sí nos han sorprendido los lugares en los que hemos terminado tocando y a la gente que le terminamos llegando, en eso afortunadamente no se ha perdido la sorpresa”.

Sobre cómo mantener la esencia y la fidelidad sus raíces, en medio de una industria musical dominada por los sonidos urbanos, Villamil explica que es lo que siempre han querido hacer. “De alguna manera ha sido natural, a nosotros nos gusta tocar instrumentos y eso es lo que nos mueve, es el algo que ha estado atado a lo que somos, a lo que siempre hemos querido ser. Hemos hecho incluso algún tipo de experimento con otros tipos de músicas para ver cómo nos va y siempre volvemos a lo nuestro, porque está atado a lo que queremos como banda”.

Esa esencia es la que, por ejemplo, le ha permitido cautivar públicos como el de Medellín, permeados por otros sonidos distintos al pop, a las bandas con instrumentos y más cercano a la fiesta que propone el reguetón.