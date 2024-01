Nelson Polanía Jr., hijo de la 'La gorda' Fabiola y 'Polilla', se cambió el nombre ¿Por qué?

Por esta razón, decidió cambiar su nombre de Nelson Polanía Jr. a David Polanía, revelando su segundo nombre y solicitando el apoyo de sus seguidores en este proceso de transformación.

“Pasamos de la era Nelson Polanía, que yo creo que duró bastante, a la era de David Polanía, ese es mi segundo nombre. Yo solo espero que ustedes me apoyen y me acompañen en este proceso, para que no se confundan más”.

De inmediato, los seguidores tanto de sus padres como los suyos no tardaron en expresar su apoyo, colmándolo de elogios y felicitaciones por su valentía y autenticidad.

Los comentarios reflejaron mensajes positivos como: "¡Superbién, es excelente tener un segundo nombre!", "Mucho gusto, David", "Bueno, pues, ¡Hola, David!", "Así es, no es solo ser reconocido por ser hijo de su papá, sino por quién es y lo que va a lograr", "Yo experimenté un problema similar, aunque no soy famoso, y actualmente nadie me llama por mi primer nombre", entre otros.