$!“No debería estar en ‘La Casa de los Famosos”: Beto Arango hace fuerte confesión sobre participante

“Me decepcioné mucho de ella, nunca he recibido un comentario constructivo por su parte hacia mí y nunca vi que lo hiciera con nadie, ella siempre está atacando y acá a cada solución le busca un problema si no viene de parte de ella no es valioso. Entonces, pues más allá de que yo sé que esto es una competencia de convivencia, creo que una persona con estas características no debería estar en la casa de los famosos”, señaló.

Por su parte, Karen no se mostró sorprendida al ver la nominación, pues ya lo sospechaba porque en el pasado había tenido varios altercados con Beto.