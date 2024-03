Papá de 'Fabi Ou' cumplió 7 meses de fallecido: "¿Quién fue el que lo mató?"

“Supuestamente hubo una discusión entre el dueño del negocio y mi papá por la cuenta. El dueño llamó a un hombre encargado de la seguridad y que empujó a mi papá y se cayó. Pero no creemos que haya sido así. Los médicos nos dicen que los traumas que tenía eran como de una golpiza. Solo espero enterrar a mi papá y ponerme al frente de la investigación”, señaló el año pasado 'Fabi Ou'.

En un reciente video, publicado este jueves 29 de febrero, el santandereano recordó el fallecimiento de su padre hace 7 meses debido a los hechos que todavía son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

"Mi papá ya cumplió 7 meses de haber fallecido, y aún la "justicia" de colombia no hace justicia, ya salieron las pruebas de medicina legal, tienen videos del acusado, ¿que más esperan? No entiendo por qué le dan tanto rollo a algo que con plastilina se sabe lo que sucedió. #justiciachurco me voy a tener que ver obligado a publicar cosas que no quiero si veo que este proceso no avanza", escribió 'Fabi Ou' en su video de Instagram.

Al respecto, el santandereano contó que su hermana mayor conoció de primera mano la fotografía del presunto hombre responsable de la muerte de su padre, José Neraldo Orduz, por parte de la fiscal que lleva el caso. Sin embargo, 'Fabi Ou' detalló que a él no se la quisieron mostrar y ella no pudo tomar ninguna fotografía como prueba.

Además, el influenciador reflexionó sobre las posibles consecuencias al conocer la fotografía del presunto agresor, y habló de la venganza que se habría desatado en consecuencia de conocerle el rostro.