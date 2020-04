Playlist: Música para trabajar desde casa

Esta lista está llena de hits actuales, con canciones de The Weeknd y J Balvin y muchos más, pero también tiene una buena dosis de clásicos de la música pop para mantener variadas las cosas, como She will be loved de Maroon 5 y Tu falta de querer de Mon Laferte. Y al igual que un carro, la única manera de saber si funciona es dándole una vuelta a esta fantástica playlist.