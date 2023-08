La delincuencia es una constante en Colombia. Lamentablemente, los hechos de inseguridad se ven a diario en las calles del país, independientemente de la ciudad de la que se esté hablando. Además: Muere a los 87 años William Friedkin, director de la icónica película “El Exorcista” Las noticias a diario incluyen al menos un robo y de decenas de historias, videos e imágenes están llenas las redes sociales, en donde se hacen la gran mayoría de denuncias. Incluso hay varios famosos que han sido víctimas de este tipo de actos delincuenciales, como a los reconocidos cantantes de música popular, Giovanni Ayala y Joaquín Guiller, a ellos se suma la modelo Elizabeth Loaiza, pese a que no fue en los últimos días, su testimonio sí lo compartió recientemente.

A Giovanni Ayala lo robaron en Medellín

La fiesta fue un éxito y los dos cantantes se lo pasaron muy bien. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA Carlos Vives y Juanes celebran sus cumpleaños con fiesta en Miami Giovanni Ayala contó su experiencia en un video que compartió en sus redes sociales, donde manifestó: “A los 5 minutos que cogí el taxi, me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: ‘Se bajó de ahí’. Me abren la puerta, me roban mi cadena, que es algo especial para mí, mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva y mis gafas”. Vea esto: ¡Otro divorcio en Hollywood! Natalie Portman se separa tras “infidelidad” de su esposo Por lo que el artista advirtió que se debía tener mucho cuidado en el país: “Definitivamente, tengan mucho cuidado, no solamente están robando, sino matando, este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme del país por un tiempo”. “Afortunadamente estoy bien. No me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mier** con tanta hijuep*t* inseguridad. No pensé que me fuese a pasar. Cuídense mucho”, concluyó.

A Joaquín Guiller lo robaron en Bogotá

Asimismo, hubo otro de estos hechos que llamó la atención de los internautas, por la persona que fue víctima del hurto, pues se trata del reconocido cantante de música popular Joaquín Guiller. El cantante, recordado especialmente por su popular éxito Usted no me olvida, dejó ver cómo habían quedado las dos camionetas donde se movilizaba en la ciudad de Bogotá. A los delincuentes no les bastó con robarse solamente una llanta, sino que a ambas camionetas las despojaron del artículo, dejándolas con 3 llantas cada una. Joaquín manifestó: “Anoche me pasó un fiasco acá en Bogotá. Una vaina que nunca en mi vida me había pasado. Lo charro de la situación es que me pasó por partida doble en el mismo instante y en el mismo lugar. Les voy a dejar un post para que lo vean y se cuiden porque la situación está compleja”. Mientras que en el video, afirma lo compleja que está la inseguridad en la capital del país: “Increíble, parce. Este es el carro que me estrené aquí en Bogotá. El carro que me entregaron hoy en el concesionario estaba estrenando y vea, se me llevaron la llanta. Y este es el carro que siempre he mantenido aquí en Bogotá y también se le llevaron la llanta”.

Robo a Elizabeth Laoiza en Cartagena