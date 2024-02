Selena Gómez y el vestido blanco de Atelier Versace que muchos están criticando

Las críticas que recibe por su físico no son novedad y la actriz asegura que ya no les presta atención, sino que se conforma con estar bien física y emocionalmente.

Selena Gómez deslumbró en la alfombra gris de los Screen Actors Guild Awards, donde se encontró con grandes actrices como Sofía Vergara, Penélope Cruz, América Ferrera, entre otras. No obstante, el look de Gómez acaparó las miradas de los asistentes a la ceremonia y de los internautas.

La actriz dio una lección de aceptación y amor propio, al elegir un vestido ceñido que busca acentuar la forma real de su cuerpo. La firma que escogió para esta gala se caracteriza como una de las más ‘sexys’ del mercado de la moda. Asimismo, su maquillaje, peinado y accesorios fueron acorde a su elección y a lo que quiere transmitir.

“Se me hace panzona”, “Ella no es linda pero no están preparados para esta conversación”, “Se me está haciendo gorda en este momento”, “Está retenido muchos líquidos”, “¿Se ha puesto implantes?”, “¿Por qué tan gorda?”, “Se nota que se come todos los postres que le pongan”, fueron alguno de los comentarios que se leen en redes sociales. Sin embargo, sus seguidores salieron a la defensa de la actriz y cantante, asegurando que están felices con la tranquilidad y seguridad que muestra en los eventos.