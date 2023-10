La actriz famosa por su papel en "La Reina del Sur" compartió un video promocional de una marca de tequila que dejó intrigados a sus seguidores. A diferencia de sus apariciones públicas en las que suele lucir elegantes atuendos, esta vez optó por unos jeans holgados y una camiseta que resaltaba un vientre más prominente.

En respuesta a esta publicación, los seguidores hicieron comentarios y preguntas sobre su apariencia:

"Kate, ¿puedes explicarnos por qué ese vientre? Siempre has tenido un abdomen plano. ¿Es por una cerveza fría?". "Parece embarazada, su ombligo se ve diferente". "Me parece que tiene hinchazón". "Ese video no le favoreció en absoluto".