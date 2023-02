¡Lo volvió a hacer! nuevamente Yina Calderón en el ojo del huracán, la creadora de contenido es una de las más polémicas en el medio, pues, al parecer siempre tiene algo que decir. Específicamente sobre alguno de sus colegas o de alguna figura pública del país, sin importar el rango, la también empresaria se mete con quien sea, con tal de dar su humilde opinión. Además, por lo último que se preocupa la influencer es por las críticas y comentarios de los internautas, con tal de ser escuchada, lo demás es omitido en su totalidad.

A través de una historia en Instagram la influencer habló acerca de Ana del Castillo y la tildó de borracha, algo que sin duda, encendió las redes y los comentarios no se hicieron esperar, ni siquiera el de la misma cantante. Inicialmente, Calderón hizo una serie de señalamientos sobre la interprete vallenata: “Yo no tengo nada en contra de ella. Yo les dije que escuchaba canciones de ella (...) que ahorita en este momento de mi vida prefiero escuchar a Natalia Curvelo (..) me encanta esa niña, o sea, siento que tiene una voz poderosa, no estoy diciendo que la otra chica no”. Pero todo tomó otro color cuando dijo, “también les dije que ella no me puede criticar a mí porque no se sabe cuál es más borracha, además yo no consumo drogas pero ella sí”.

Sin duda, esa última expresión habría sido todo lo que los seguidores querían escuchar para que Ana del Castillo saliera a defenderse, pues normalmente la artista siempre tiene la respuesta correcta para este tipo de ‘shows mediáticos’. Sin embargo, esta vez no respondió como muchos de sus fanáticos e internautas esperaban, sin embargo, hizo un pequeño video con una clara y concisa advertencia para la creadora de contenido”. “No he querido decir nada, he sido educad, hasta me sorprendo. Pero una más madre, una más, no te la pasó”, dijo Del Castillo en una historia de Instagram.

¿Por qué pelean Ana del Castillo y Yina Calderón? Todo nace desde el momento en el que la empresaria y también DJ Yina Calderon involucra entre sus polémicas a Wilfrán Castillo, a quien públicamente lo expuso e insultó. Pues al parecer, pese a que el proyecto de la empresaria de fajas “Cómo duele el frío” dio frutos y logró sumar miles de vistas en YouTube, los problemas aparecieron cuando la plataforma digital decidió bajarle el contenido por derechos de autor. La colombiana no se contuvo y arremetió contra el compositor original de la canción, Wilfran Castillo, asegurando que era “hipócrita” por hacerle “esta jugada”. Wilfran Castillo subió un video a su cuenta oficial de Instagram, en el que aprovechó para mencionar las ofensas que recibió de la DJ de guaracha, puntualizando en que no ganaba o perdía algo con bajarle la producción a la artista. No obstante, al ver cómo se refirió a él, sí le pidió respeto a Calderón y un contenido en el que se retracte por lo que habló sin argumentos. “Si no se retracta, de aquí a una semana, de todas las acusaciones falsas que hizo. O si tienen prueba de que yo fui quien mandó a bajar su canción de YouTube. Su video bizarro, un video asquerosísimo”, dijo el artista.