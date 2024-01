$!“Tiene una acusación por acoso a un menor de edad”: Piden la salida de Aleks Syntek de La Voz Kids

“Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tú eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias”, fue uno de los apartes de la conversación que publicó el británico.

Syntek respondió a la situación en su momento, explicando que había decidido no defenderse públicamente para no dar más relevancia al asunto. En una entrevista con Yordi Rosado, afirmó que le aconsejaron mantenerse en silencio para evitar empeorar la situación. Este video ha vuelto a aparecer en redes y muchos lo han tildado de “descarado”.

“Cuando me asesoré me dijeron ‘Ni demandes, ni la hagas de tos, ni te defiendas ni nada, mejor quédate calladito. Es bien feo no tener derecho a réplica, pero entre más hablara del tema, se iba a hacer más grande y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño”, aseguró el cantautor en dicho momento.