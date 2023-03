Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, apareció en sus redes sociales comentando acerca del desafortunado escándalo que rodea el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Todos son iguales, amiga, es que aquí amiga, aquí no es ni la izquierda, ni la derecha, ni la mitad, ni el centro”, afirmó ‘Epa’, refiriéndose al “Gobierno del cambio”, del presidente Gustavo Petro.

‘Epa’ no dejó pasar el comentario que hizo el presidente Gustavo Petro, quien aseguró no haber criado a su hijo Nicolás Petro, que es investigado por corrupción y tratos con el narcotráfico. “Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crie, esa es la realidad”, fue lo que dijo el presidente en días pasados.

La influenciadora no se quedó callada y comentó: “¿Cómo has visto todo el escándalo en redes eléctricas amiga? De Gustavo Petro y el hijo, terrible. Es como la Gerardo no saber la clase de hija que tiene amiga, no, ‘que la amiga la traicionó”, declaró.