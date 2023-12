Video | “Dame un hijo”: Paola Jara se revela contra las fans de Jessi Uribe

La destacada cantante de música popular, Paola Jara, quien comparte su vida con el reconocido cantante Jessi Uribe, se sinceró en una entrevista exclusiva con Eva Rey, donde compartió algunas experiencias inusuales vividas con sus fanáticos.

Durante el ameno encuentro, Rey no dudó en abordar temas curiosos y preguntó a Jara: “¿Qué ha sido lo más loco que ha hecho un ‘fan’ por ti?”. La respuesta de la artista no dejó indiferente a nadie: “Bueno, lo más loco que han hecho por mí fue lanzarme unos bóxers en un concierto. Eso me pareció muy sorprendente”.

Entre risas, Eva Rey profundizó en la anécdota y preguntó si Paola había recogido los curiosos obsequios. La cantante, con humor, expresó: “Hasta me dio pena agacharme a cogerlos porque no pensé que fueran bóxers. Cuando vi lo que eran, fue como ‘oh no, no puede ser lo que estoy viendo’”.

Fanáticas de Jessi son algo ‘lanzadas’

La entrevista continuó explorando el lado más peculiar de la vida de Paola Jara como figura pública. Rey, con una pregunta ingeniosa, indagó: “¿Recibe más sujetadores Jessi Uribe, que tú bóxers?”. Jara respondió con naturalidad: “Total. Las mujeres son menos tímidas que los hombres. A Jessi le lanzan más sujetadores que a mí, sin duda”.

El momento de confesiones prosiguió cuando Eva preguntó si alguna vez había vivido situaciones incómodas con fans durante la presencia de Jessi Uribe. Paola compartió experiencias reveladoras: “Sí, me ha tocado estar con él y que lo ‘toqueteen’ todo el tiempo. Parece que a algunas no les importa y le dicen cosas como ‘matemos las ganas’, ‘dame un hijo’, y hasta ‘todooo’. No les importa nada”.

Ante estas situaciones, Eva Rey, entre risas, bromeó con Paola Jara: “‘Perdón, para hijo, estoy yo aquí’”, generando un momento divertido y distendido en la entrevista.