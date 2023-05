$!Video: Keyla, exparticipante de “La Descarga”, descubrió que Breiner le fue infiel

Keyla y Breiner fueron concursantes del reality de Caracol Televisión que reúne talentos que han participado en otras competencias musicales, durante el tiempo que estuvieron en el programa iniciaron su noviazgo y al parecer se veían muy enamorados, hasta que la cantante reveló que Breiner le fue infiel.

En la competencia de música y convivencia, Keyla pertenecía al equipo de Marbelle y Breiner fue seleccionado por Gusi. Los televidentes evidenciaron la relación que se estaba formando en el campamento e incluso fueron criticados por la diferencia de edad.

En uno de los capítulos del programa, los enamorados “se casaron” en una ceremonia simbólica organizada por sus compañeros, Puma y Christian prepararon a Breyner para la ceremonia y Thalía, Dyaner y Lauvel ayudaron para que se alistara la novia.

Cuando se acabó el concurso el romance continuaba, pero recientemente la cantante Keyla reveló en el programa “La Red” que su relación había terminado por una infidelidad: “yo le terminé porque me di cuenta de una infidelidad. Yo ya venía como con mi sexto sentido prendido, había ciertas actitudes y cosas que no me cuadraban del todo. Un día se me desapareció, se me perdió”.

La exparticipante de “La Voz Kids” 2015 no sabía nada del cantante y luego de cuatro horas apareció diciendo que estaba grabando: “no sabía dónde estaba, me había dicho que se iba para un show, yo me quedé en su apartamento y finalmente no me volvió a responder nunca, como a las cuatro horas me dijo que estaba supuestamente grabando, que por favor confiara en él, que él no estaba haciendo nada malo, sino que estaba aprovechando cualquier cosa que llegara a su vida para sacar adelante su carrera”.