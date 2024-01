Video | ¿La Liendra desaparecido en Los Andes? Dani Duke reveló que no sabe nada de él

A través de sus redes sociales y las de su pareja, han dejado ver que las cosas no han salido bien para, ya que ha tenido varios problemas por su inexperiencia en este tipo de viajes. La primera sorpresa se la llevó cuando descubrió que fue estafado por una persona que ofreció llevarlo hasta su destino. Luego relató que se le rompió el lente de una de sus cámaras y, finalmente fue retenido por las autoridades argentinas.

Después de estas situaciones, La Liendra no ha publicado ningún contenido en las redes. Los familiares, amigos y especialmente su novia, Dani Duke, manifestaron su preocupación y esperan tener noticias suyas en las próximas horas.

“Bebés, ustedes me están quemando el celular, mi familia, mis amigos, todo el mundo, qué he sabido de Mauricio, nos tiene estresados a todos, yo sé lo mismo que ustedes. La última vez que supe de él fue en un en vivo que estaba viendo y al terminar lo empecé a llamar para saber en qué andaba, cómo iba y no me respondió, entonces asumí que se durmió”, dijo Duke en un video.

