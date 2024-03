Video | Las últimas palabras de la cantante Cat Janice a su hermano antes de morir

Consciente de la gravedad de su enfermedad, Cat compuso “Dance You Outta My Head”, la canción dedicada a su hijo, la cual fue publicada en todas las plataformas con el objetivo de destinar las regalías directamente a su pequeño. Esta solicitud fue atendida por sus seguidores y llevó la canción al Top 40 de Billboard.

“Mi hermana mayor. Mi Catherina. My yah yah. La gente ve a una cantante, a una atleta, a una empresaria y dice: ‘es mi ídolo’. Pero para mí, siempre ha sido mi hermana mayor. He sido bendecido de que mi ídolo sea mi mentora durante toda mi vida. Catherine fue mi maestra de piano, mi compañera de estudio, mi fuente de sabiduría y mi mayor inspiración”, expresó Cubby en honor a la artista.

“Creo que me están llamando a casa. Mi última alegría sería si pre-guardas mi canción “Dance You Outta My Head” en mi biografía y la reproduces, porque todos los ingresos irán directamente a mi hijo”, expresó Cat. Su misión continúa siendo una realidad tangible, incluso después de su partida.

La carta

Cubby dejó ver en la publicación la última parte de la carta de su hermana.

“Gracias por el viaje, mi mejor amigo, mi aventura salvaje, mi compañero en todo. Mi vida no habría sido la misma sin ti. Pequeño Cubby, siempre tan curioso por todo, siempre dispuesto a hacer una broma y traer alegría a tu alrededor. Mi pequeño Cubby tienes tanta vida por delante y yo te estaré viendo desde la dimensión del cielo, sentada con Dios, tocando mi tatuaje de aceituna, tratando de que tú lo sientas”, le expresó.

Información de: Resumen Agencias.