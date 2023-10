Después de que Amparo Grisales criticó duramente a ‘Celia Cruz’ por el estilo de pelucas que utiliza, el participante expresó su inconformidad por la actitud que ha tomado la actriz sobre ese punto de su evaluación. El imitador aceptó su responsabilidad en el trabajo que debe asumir para alcanzar el punto de exigencia que le pide ‘la Diva’.

“Me siento un poquito triste porque siento que no hay manera de complacer a Amparo. Yo he dejado el alma en cada ‘show’ que doy, he tratado de ser lo más versátil posible en cuanto a los ‘looks’. Sin embargo, no la entiendo”, dijo.

Sin embargo, eso no fue todo lo que expresó, continuó cuestionando el trato que recibió de la jueza. “Quizás ella no está al tanto de lo que nosotros, como participantes, hemos tenido que superar para llegar hasta aquí. Tal vez desconoce si tengo o no más pelucas, si cuento o no con los recursos necesarios”, añadió.