Video | ¿Se odian? Carolina Acevedo y Daniela Tapia se enfrentan en programa de televisión

“Nunca yo tuve un roce con caro, un día que pasó algo yo hablé con Caro, pero nunca hubo una discusión. ¿Qué es lo que pasa? Que un día se fue como haciendo la división a raíz de que yo compartía con Martha porque lo vivía con ella en el hotel y la verdad es que yo parchaba muy bien con Martha y eso fue haciendo con el tiempo una brecha, pero en realidad así que yo diga que tuve un problema con Carolina, yo no lo tuve”, dijo Daniela Tapia.

La polémica no se detuvo ahí. Se reveló que Carolina Acevedo no sigue a Daniela Tapia en ninguna de sus redes sociales. Este dato salió a la luz cuando Tapia intentó etiquetar a Acevedo en una publicación, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo. Al parecer, Acevedo había ajustado sus configuraciones de redes sociales para permitir que solo las personas a las que ella seguía pudieran etiquetarla.