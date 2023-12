Video: ¡Vuelve y juega! Gerard Piqué sufre caída y no paran las burlas

Hace algunas semanas el exfutbolista Gerard Piqué sufrió una nueva caída en uno de sus eventos empresariales de la ‘Kings League’ cuando iba a firmar un autógrafo, las piernas le fallaron y cayó de algo menos de dos metros de altura.

Tras un año de su retiro, Piqué regresó a las canchas y volvió a jugar pero no le fue del todo bien. En un partido de fútbol benéfico organizado por su amigo y socio, Ibai Llanos, el catalán sufrió un accidente que tuvo lugar frente a todos los asistentes del partido lo que requirió además un ingreso al hospital.

El exfutbolista se disponía a buscar el balón cuando sufre una aparatosa caída en la cancha. Aunque inicialmente no le dio importancia, Ibai en un tono bastante serio aseguró que Piqué no se encontraba bien pues compartió un mensaje que éste le habia enviado: “Estoy por ir al hospital, creo que me he roto, no puedo ni andar”, decía el mensaje.

El mismo Ibai fue el encargado de confirmar que no pasó a mayores y no fue nada grave ya que la lesión sería menor, producto de un golpe, pero Piqué hasta el momento no se ha pronunciado.

En medio de la transmisión del partido las burlas no faltaron para el ex de la cantante Shakira: “Al que ha caído muy bien el retiro es a Gerard Piqué”, “Qué vergüenza el campeón del mundo mundial”, “Es que hay que jugar a videojuegos”, expresaron algunas personas sobre lo sucedido.

Incluso el mismo Ibai al presenciar la caída soltó una que otra carcajada: “Pero sí le hemos visto, vestido de calle, con Riqui Puig una hora después del partido. ¿No te acuerdas de que le hemos visto?”, comentó durante la transmisión de Twitch.