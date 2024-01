“Yo no estaba preparada para lo que mi cuerpo iba a sentir”: Sofía Vergara reveló lo más duro de su vida

Casi todos los colombianos mayores de 25 años pudimos ver a Sofía Vergara (la Toti Vergara) saltando de puntillas en la arena para un icónico comercial de Pepsi, por allá en los años 80, otros la recuerdan con mayor precisión, más recientemente, en la comedia gringa “Modern Family”.

Pero casi todas las generaciones la tendrán entre ceja y ceja, luego del estreno hoy de “Griselda”, la típica historia de narcos colombianos que siempre arrasan en audiencias en todo el mundo, basada en hechos de la historia real. Hablamos con ella sobre este papel y su carrera pletórica en Estados Unidos.

Sofía, ¿por qué decidió contar la historia de Griselda Blanco?

“Me pareció que era fascinante la historia. Yo crecí en Colombia en esa época, sé lo que era el narcotráfico. Yo creo que todo el mundo, todos conocíamos de nombre y apellido, quiénes eran, qué era lo que estaban haciendo, y yo nunca escuché que existía una mujer.

Para mí eso fue fascinante, no me lo podía creer. Y me di cuenta cuando estaba investigando que no solo fue la novia o la amante de un narcotraficante, no, ella era el capo. Entonces, eso me impresionó mucho y me dieron muchísimas ganas de investigar quién era esta Griselda Blanco”.

¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más le costó de llevar durante tantos meses tatuada en el cuerpo y en el alma a Griselda?

“Todo y más aún el primer mes fue durísimo porque era acostumbrarme; yo llevo ya años actuando, pero solamente en ‘Modern Family’ y en comedia. Eso es algo en lo que uno se va a su casa feliz y contento.

Yo no estaba preparada para lo que mi cuerpo iba a sentir después de pasarme un día donde me estaban ahorcando, matando, yo asesinando, gritando, llorando, peleando, fumando, que nunca lo había hecho en mi vida.

Fueron mil cosas. O sea, fue usar prótesis que nunca había usado tampoco, actuar en español que realmente no lo había hecho, pero fue fascinante para mí. Y sobre todo, una de las cosas por las cuales hice ‘Griselda’ fue por encontrar un papel que yo pudiera hacer y que conocía porque vivía en Colombia en esa época y sé lo que era el narcotráfico.

Pero además, poder hacer una producción de ese nivel con Netflix y poder tener un casting de actores que yo adoro, que siempre quise trabajar con ellos, que siento que son de los mejores actores que tenemos en Latinoamérica.

Sueño que después de todo este tour y la gente, si les gusta ‘Griselda’, pueda alguno de esos actores tener la suerte que tuve yo y que sea ‘Griselda’ como mi ‘Modern Family’. Que le cambie la vida a alguno de esos actores que quieren entrar en Hollywood y puedan hacer lo que he logrado yo”.

Y cuando me dice usted, Sofía, que no había fumado nunca en su vida, pues por supuesto me imagino que muchísimo menos nada de drogas....

“No, eso me lo enseñó el director Andi Baiz, que es colombiano. Él se iba para mi casa, como unos meses antes de comenzar la serie, nos leíamos todos los libretos, hablábamos del personaje. Yo le contaba lo que quería hacer con mi caminado, con mi cuerpo, porque yo no quería que se viera como Sofía Vergara o Gloria Pritchett, mi personaje de ‘Modern Family’. Y me preocupaba mucho que decía en todas las escenas que ella estaba fumando y yo nunca había sabido prender un cigarrillo. Entonces Andi me enseñó, yo nunca había metido cocaína y Andi me enseñó cómo actuarlo”.

¿Qué siente cuando piensa en sus inicios? ¿Qué le ayudó para seguir firme y para lograr ese sueño que tenía?

“Siento que así es la vida de todo el mundo. Yo tengo muchos negocios que me han dado plata, éxito, fama. Pero, de 100 negocios que traté de hacer, solo 10 me han salido.

La gente cree que todo me salió, que en todo me ha ido bien. No, me ha pasado como a todo el mundo. Uno sigue pegándole por aquí, por allá, hasta que le salen las cosas. Eso se logra con constancia y sin miedo”.

Este 2024, por último, ¿va a ser el año de Sofía de qué? ¿Del trabajo, de los viajes, de la familia, del amor, quizás?

“Ay, sí, porque estoy divorciada, entonces, ahora estoy, pues, pasándomela muy bien.

O sea, lógicamente, un divorcio es difícil, pero bueno, ya han pasado seis meses y ya estoy muy tranquila y feliz y otra vez buscando el amor”.

¿Artista colombiana favorita?

“Mi artista favorita es, sin duda, Karol G”.

¿Qué era lo que más extrañaba de Colombia?

“Quería comer gastronomía colombiana, pero no tenía tanto tiempo, entonces fuimos a Andrés Carne de Res, allá me pude dar unos gustazos”.

Vea ‘Griselda’ en Netflix

"La serie narra la vida de la narcotraficante Ana Griselda Blanco Restrepo, quien era conocida como 'La viuda negra' y estuvo involucrada en la cúpula del Cartel de Medellín. Delinquió durante aproximadamente dos décadas y fue encarcelada en 1985.

La historia narrará cómo fueron los inicios de esta delincuente hasta llamarse 'La madrina de la cocaína".

La historia narrará cómo fueron los inicios de esta delincuente hasta llamarse ‘La madrina de la cocaína”. Desde hoy la producción está disponible en la plataforma”.

Información de: Colprensa.