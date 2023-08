La situación nacional

Algunas celebridades colombianas, cuyos nombres se han asociado con la aplicación de biopolímeros, han tenido que enfrentar consecuencias médicas por estas decisiones. Aunque no todas han confirmado públicamente haberse sometido a este procedimiento, sus historias sirven como un recordatorio de los peligros asociados. Una de las más resonadas es la de la modelo y presentadora Jessica Cediel, quien ha compartido abiertamente su lucha contra las complicaciones derivadas de la inyección de biopolímeros en sus glúteos. Su experiencia se ha convertido en una advertencia para muchas jóvenes que buscan resultados estéticos rápidos sin ser conscientes de los potenciales peligros.

En Colombia, la situación no es ajena. Aunque hay centros estéticos que prometen resultados inmediatos con la inyección de estos compuestos, la Superintendencia Nacional de Salud ha emitido múltiples advertencias sobre los riesgos que implican. Además, las historias de famosas y figuras públicas que han sufrido las consecuencias de los biopolímeros han ampliado la preocupación pública.

Estos tratamientos, cuando se realizan en lugares no certificados o por personal no capacitado, incrementan los riesgos. No obstante, incluso en manos expertas, los biopolímeros presentan peligros inherentes debido a su naturaleza y comportamiento en el cuerpo humano.

Dentro de las alternativas seguras y aprobadas, encontramos procedimientos como el lipofilling (uso de grasa autóloga) o el uso de implantes quirúrgicos certificados. Sin embargo, es esencial que quienes busquen mejorar su apariencia se informen adecuadamente, recurran a especialistas certificados y prioricen su salud y bienestar por encima de ideales estéticos momentáneos.

La belleza, como concepto, ha evolucionado con el tiempo. Pero lo que permanece constante es la importancia de la salud y la seguridad en la búsqueda de la autoaceptación y la estima personal. Los biopolímeros, por desgracia, no ofrecen un camino seguro en esta travesía estética.