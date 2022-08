No es ninguna novedad que Gerard Piqué ya no le importa esconder más su nuevo -o no tan nuevo- romance con la joven rubia de 23 años, a quien el mundo entero ya le conoce el rostro, en un mediático caso que concentra la atención de las redes sociales.

La tercera en discordia es la universitaria española Clara Chía Martí, con quien el futbolista engañó a Shakira, lo que culminó definitivamente en la separación oficial que la cantante colombiana anunció públicamente el pasado 4 de junio.

Tras surgir nuevas imágenes de Clara, la causante del fin de la relación, los usuarios en las redes y seguidores de la artista no han visto con buenos ojos a la nueva pareja del futbolista del Barcelona. No por ser la otra, sino especialmente por su apariencia física, que dicen no se compara con nada a la colombiana.

Un detalle que ha generado gran conmoción en las redes, ha sido el aspecto tan descuidado del cabello de Clara, y los fans de Shakira no han tardado en estallar con comentarios que no paran.