¡No olvide la sombrilla! Este es el pronóstico del clima para hoy martes 2 de abril en Bucaramanga

Cómo estará el clima en el transcurso del día. Le contamos para que salga preparado de su casa.

Compartir

Las altas temperaturas que se presentan desde enero en la capital santandereana sigue afectando el día a día. Durante febrero los días llegaron acompañados de lluvias y cielo nublado. Marzo no dio tregua con el calor, pero abril arrancó bastante nublado y con altas probabilidades de precipitación.

Según el pronóstico hoy hay más probabilidades de que llueva en Bucaramanga. Le contamos cuál es el pronóstico para hoy martes 2 de abril de 2024 en Bucaramanga.

De acuerdo con el pronóstico del clima, este martes 2 de abril Bucaramanga tendrá temperaturas cercanas a los 26 grados, con un 80 % de probabilidades de precipitación. Así que lo mejor será alistar la sombrilla y estar preparado.

Se espera que entre las 2:00 a.m. y las 8:00 a.m. de este miércoles podría haber cielo parcialmente nublado, según el pronóstico. Y sobre las 11:00 a.m. se reporta una leve lluvia.

Pasadas las 5:00 p.m. habría un 80 % de probabilidades de tormenta.

Se recomienda tener las precauciones necesarias para cuidar de la piel en los días de sol. Los expertos recomiendas usar bloqueador solar. Y durante los días de lluvia lo mejor es llevar abrigo y sombrilla.